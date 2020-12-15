Додано: Сер 16 гру, 2020 13:42

yuri_m ,и мне сказали, что до 28.02 льготный период действует.



Теперь бы узнать правильный алгоритм. Вот дали кредитный лимит. Оформлял по ссылке друга. Как теперь правильно получить по 100грн.каждому? Нужно изначально совершить операцию на 100грн.? И только потом можно снимать наличные? Если сниму раньше,то уже сотку не получу?

http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

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