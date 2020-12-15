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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2744274527462747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:20

  Vorlon написав:Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка... :roll:

У моей жены кэшбек появился сразу как активна стала карта. Я в тот же день с ее вайбера нашел чат-бот и кишмиш дало выбрать сразу. Правда до этого она клиентом была и пумб-онлайн даже показывает кроме кредитки один текущий счет (сама карта - депозитка умерла своей смертью еще летом 2018 - а счет остался). Но к этому счету кэшбек появится точно никак не мог, поэтому я связываю появление кишмиша именно с активацией ВсеМожу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:27

Re: ПУМБ

  cohan написав:сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.
Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Подякували: 1234 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:53

  Flamingo написав:
  cohan написав:сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.
Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?


По двох акках оплачував декількома платежами на 3000 з копійками, прийшло 300
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