Vorlon написав:Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка...
У моей жены кэшбек появился сразу как активна стала карта. Я в тот же день с ее вайбера нашел чат-бот и кишмиш дало выбрать сразу. Правда до этого она клиентом была и пумб-онлайн даже показывает кроме кредитки один текущий счет (сама карта - депозитка умерла своей смертью еще летом 2018 - а счет остался). Но к этому счету кэшбек появится точно никак не мог, поэтому я связываю появление кишмиша именно с активацией ВсеМожу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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cohan написав:сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно. Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
cohan написав:сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно. Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?
По двох акках оплачував декількома платежами на 3000 з копійками, прийшло 300
cohan написав:сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно. Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?
По двох акках оплачував декількома платежами на 3000 з копійками, прийшло 300
А я специально подогнал сумму 2998 грн. чтоб с нее КБ точно насчитали и не стал переплачивать, хоть и была возможность. В ПУМБе очень плохо с математикой, считают вручную. Вдруг, если увидят сумму больше чем 3000, это ж будет зашквар полный!!!