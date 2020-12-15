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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2744274527462747 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 812 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 812 Додано: Сер 16 гру, 2020 15:20 Vorlon написав: Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка... Коллеги - напомните, после получения кредитки в боте Вайбера когда должен появиться кэшбек? Человек по моему совету получил вчера кредитку для оплаты коммуналки - пока там только Эльдорадо и Ясно. Дебеток местных нет - только кредитка...

У моей жены кэшбек появился сразу как активна стала карта. Я в тот же день с ее вайбера нашел чат-бот и кишмиш дало выбрать сразу. Правда до этого она клиентом была и пумб-онлайн даже показывает кроме кредитки один текущий счет (сама карта - депозитка умерла своей смертью еще летом 2018 - а счет остался). Но к этому счету кэшбек появится точно никак не мог, поэтому я связываю появление кишмиша именно с активацией ВсеМожу У моей жены кэшбек появился сразу как активна стала карта. Я в тот же день с ее вайбера нашел чат-бот и кишмиш дало выбрать сразу. Правда до этого она клиентом была и пумб-онлайн даже показывает кроме кредитки один текущий счет (сама карта - депозитка умерла своей смертью еще летом 2018 - а счет остался). Но к этому счету кэшбек появится точно никак не мог, поэтому я связываю появление кишмиша именно с активацией ВсеМожу 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5292 З нами з: 20.03.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 15:27 Re: ПУМБ cohan написав: сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.

Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет? Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет? 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5292 З нами з: 20.03.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 1234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 15:53 Flamingo написав: cohan написав: сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.

Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет? Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?



По двох акках оплачував декількома платежами на 3000 з копійками, прийшло 300 По двох акках оплачував декількома платежами на 3000 з копійками, прийшло 300 промокод від Мінфіна UF9U733 wolt450

Повідомлень: 3424 З нами з: 07.12.10 Подякував: 11 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 16:23 wolt450 написав: Flamingo написав: cohan написав: сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.

Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет? Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?



По двох акках оплачував декількома платежами на 3000 з копійками, прийшло 300 По двох акках оплачував декількома платежами на 3000 з копійками, прийшло 300

А я специально подогнал сумму 2998 грн. чтоб с нее КБ точно насчитали и не стал переплачивать, хоть и была возможность. В ПУМБе очень плохо с математикой, считают вручную. Вдруг, если увидят сумму больше чем 3000, это ж будет зашквар полный!!! А я специально подогнал сумму 2998 грн. чтоб с нее КБ точно насчитали и не стал переплачивать, хоть и была возможность. В ПУМБе очень плохо с математикой, считают вручную. Вдруг, если увидят сумму больше чем 3000, это ж будет зашквар полный!!! Лестницу к небесам,

Ты выбираешь сам! BVA1 Повідомлень: 917 З нами з: 10.09.14 Подякував: 129 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 16:26 gunchak написав: А хтось користується бета версією мобільного застосунку пумби? На червоному проскакували чутки, що в беті запиляли віртуалки. Чи це справді так? А хтось користується бета версією мобільного застосунку пумби? На червоному проскакували чутки, що в беті запиляли віртуалки. Чи це справді так?

Щось не бачу я там такої можливості Щось не бачу я там такої можливості Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3269 З нами з: 06.03.09 Подякував: 25 раз. Подякували: 438 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 16:35 velvet А у Вас бетка? Можете поділитись? gunchak Повідомлень: 4 З нами з: 24.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 17:01 Re: ПУМБ Я в ноябре оплатил коммунальные частями общей суммой 3к грн (считаю по дате операции, делал операции в разные дни месяца), используя сторонний сервис оплат.



Выплатили только по первой операции. Во вторую выплату хз какие операции вошли ибо не сходится. А так 300 грн кешбека в общем пока не вижу.

50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp

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Повідомлень: 2757 З нами з: 08.03.18 Подякував: 302 раз. Подякували: 412 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2744274527462747 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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