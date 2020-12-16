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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:21
Hack-Stock, я сделал 5 операций. Когда по 2 и 3 заподозрил неладное, позвонил в поддержку и узнал сначала MCC. После давай составлять заявки. Тишина, потом написал общие с 2 по 5 операцию, когда сроки по 5 прошли. Жду...
MCC при оплате этого шаблона проверил — кошерный.
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- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:32
а по коммунальному кешбеку - нет минимальной суммы? и на 10 грн прийдёт кащбек?
и выходит шо 300 грн это каждый месяц можно получать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:58
uaprofi написав:
а по коммунальному кешбеку - нет минимальной суммы? и на 10 грн прийдёт кащбек?
у меня пришел на платеж в 54 копейки
uaprofi написав:
и выходит шо 300 грн это каждый месяц можно получать?
исеесенно.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:08
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Друзья, кто из Харькова и кто уже получил полноценный кешбек по коммуналке. Через что вы платили коммуналку, чтобы прошло все с нужным МСС колом?
ЕРЦ Меги, но там 1% комиссии, т.е. чистыми 9 будет
За газ 104.ua и там через iPay, но там 1.5% комиссии
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AVF
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:20
Flamingo написав: uaprofi написав:
а по коммунальному кешбеку - нет минимальной суммы? и на 10 грн прийдёт кащбек?
у меня пришел на платеж в 54 копейки
uaprofi написав:
и выходит шо 300 грн это каждый месяц можно получать?
исеесенно.
Особливо, якщо сусіди по під"їзду не вимагають в банку платьожку з мокрими печатками
Тимуровець-свинорил
Гайдар на новий лад
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stas_rst
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:26
Flamingo написав: cohan написав:
сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.
Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?
еще дополнение: платежи суммируются (похоже, по мерчанту - я через Портмоне оплатил транспортировку газа и ОСББ - кешбек вернулся одним платежом равным 10% от суммы платежей, оба платежа в выписке отдельно, или по дню проведения, но более вероятен мерчант)
вариант с 10кой попробую проверить, теоретически, думаю, сработает, но фактов пока нет, по идее 23-24 придет кешбек за сегодня или вчера, и потом вариант с соточкой иинтервалом в пару дней - с 10кой
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cohan
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Додано: Чет 17 гру, 2020 04:23
cohan написав:
платежи суммируются (похоже, по мерчанту - я через Портмоне оплатил транспортировку газа и ОСББ - кешбек вернулся одним платежом равным 10% от суммы платежей, оба платежа в выписке отдельно, или по дню проведения
Суммируются по дню выплаты кешбека.
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Aktus
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