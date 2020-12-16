Flamingo написав:

cohan написав: сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу

Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?