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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2745274627472748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:21

Re: ПУМБ

Hack-Stock, я сделал 5 операций. Когда по 2 и 3 заподозрил неладное, позвонил в поддержку и узнал сначала MCC. После давай составлять заявки. Тишина, потом написал общие с 2 по 5 операцию, когда сроки по 5 прошли. Жду...
MCC при оплате этого шаблона проверил — кошерный.
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  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:32

а по коммунальному кешбеку - нет минимальной суммы? и на 10 грн прийдёт кащбек?
и выходит шо 300 грн это каждый месяц можно получать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:58

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:а по коммунальному кешбеку - нет минимальной суммы? и на 10 грн прийдёт кащбек?
у меня пришел на платеж в 54 копейки ;)
  uaprofi написав:и выходит шо 300 грн это каждый месяц можно получать?

исеесенно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:08

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Друзья, кто из Харькова и кто уже получил полноценный кешбек по коммуналке. Через что вы платили коммуналку, чтобы прошло все с нужным МСС колом?

ЕРЦ Меги, но там 1% комиссии, т.е. чистыми 9 будет :) За газ 104.ua и там через iPay, но там 1.5% комиссии
AVF
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:20

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:а по коммунальному кешбеку - нет минимальной суммы? и на 10 грн прийдёт кащбек?
у меня пришел на платеж в 54 копейки ;)
  uaprofi написав:и выходит шо 300 грн это каждый месяц можно получать?

исеесенно.

Особливо, якщо сусіди по під"їзду не вимагають в банку платьожку з мокрими печатками :)
Тимуровець-свинорил :) Гайдар на новий лад :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:26

  Flamingo написав:
  cohan написав:сейчас запустил тест - жду оставшиеся 12 грн, получится 298грн всего выплаты, и потом соточку зашлю, уверен - 10 уже не получу
Подскажите пожалуйста а как по вашей теории - если после того как вы заслали соточку и кэшбек не получили, если заслать скажет 10тку - то кэшбек 1 грн. выплатят или будет считаться что своей соточкой вы "вышли за рамки" и уже в этом месяце платить бесполезно.
Я почему спрашиваю - похоже я тоже на своем опыте получил подтверждение вашей основной теории - 9 декабря оплачивал разными каналами комуналь на общую сумму 3008 грн. - так вот 2700 окешбечилось а один платеж на 308 грн. нет. Так вот я и думаю если сейчас оплатить что-либо на 299 - будет кэшбек или нет?


еще дополнение: платежи суммируются (похоже, по мерчанту - я через Портмоне оплатил транспортировку газа и ОСББ - кешбек вернулся одним платежом равным 10% от суммы платежей, оба платежа в выписке отдельно, или по дню проведения, но более вероятен мерчант)

вариант с 10кой попробую проверить, теоретически, думаю, сработает, но фактов пока нет, по идее 23-24 придет кешбек за сегодня или вчера, и потом вариант с соточкой иинтервалом в пару дней - с 10кой
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 04:23

Re: ПУМБ

  cohan написав:платежи суммируются (похоже, по мерчанту - я через Портмоне оплатил транспортировку газа и ОСББ - кешбек вернулся одним платежом равным 10% от суммы платежей, оба платежа в выписке отдельно, или по дню проведения

Суммируются по дню выплаты кешбека.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 06:00

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Друзья, кто из Харькова и кто уже получил полноценный кешбек по коммуналке. Через что вы платили коммуналку, чтобы прошло все с нужным МСС колом?

Через ПУМБ онлайн, для кешбека по коммуналке годится, в счет платежей по 6 категории не учитывается
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vollena71
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