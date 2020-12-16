доброе утро.Фин консультанты ПУМБ меня окончательно запутали,: оформил заявку Всеможу на Ясно - перезвонили и сказали приходите получайте,но кешбек только на коммуналку 300грн и никаких категорий.Следом оформил через вайбер заявку Всекарт - перезвонили и сказали приоходите оформляйте одновременно с всеможу,никаких проблем,но кешбечные категории только клиентам-зарплатникам.
В связи с чем вопросы:
1.можно ли оформить сразу обе карты?
2.имеет ли значение очередность оформления (всекарта по рефке)?
3.категории кешбека на все карты одни или разные или только зарплатникам?
4.какая карта лучше для п2п и онлайнобмена?
5.надо ли оформлять еще одну заявку для оформления Всекарты в долларе?