доброе утро.Фин консультанты ПУМБ меня окончательно запутали,: оформил заявку Всеможу на Ясно - перезвонили и сказали приходите получайте,но кешбек только на коммуналку 300грн и никаких категорий.Следом оформил через вайбер заявку Всекарт - перезвонили и сказали приоходите оформляйте одновременно с всеможу,никаких проблем,но кешбечные категории только клиентам-зарплатникам. В связи с чем вопросы: 1.можно ли оформить сразу обе карты? 2.имеет ли значение очередность оформления (всекарта по рефке)? 3.категории кешбека на все карты одни или разные или только зарплатникам? 4.какая карта лучше для п2п и онлайнобмена? 5.надо ли оформлять еще одну заявку для оформления Всекарты в долларе?
Яша Будет кешбек 300 грн на Все можу по коммунальным и кешбек по категории, которую выберете в чат боте с лимитом общим 500 грн на Все карт и на Всеможу. Девочка что-то напутала. только категории кешбека для 500 грн может дать выбрать не сразу, может и неделю придется подождать, пока придет предложение. Чат бот глюченный у ПУМБа
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