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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2746274727482749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:44

Re: ПУМБ

доброе утро.Фин консультанты ПУМБ меня окончательно запутали,: оформил заявку Всеможу на Ясно - перезвонили и сказали приходите получайте,но кешбек только на коммуналку 300грн и никаких категорий.Следом оформил через вайбер заявку Всекарт - перезвонили и сказали приоходите оформляйте одновременно с всеможу,никаких проблем,но кешбечные категории только клиентам-зарплатникам.
В связи с чем вопросы:
1.можно ли оформить сразу обе карты?
2.имеет ли значение очередность оформления (всекарта по рефке)?
3.категории кешбека на все карты одни или разные или только зарплатникам?
4.какая карта лучше для п2п и онлайнобмена?
5.надо ли оформлять еще одну заявку для оформления Всекарты в долларе?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:03

Re: ПУМБ

  Яша написав:1.можно ли оформить сразу обе карты?

Да.
  Яша написав:2.имеет ли значение очередность оформления (всекарта по рефке)?

Да.
Лучше сначала по рефке сделать ВсеКарту (чтоб получить 100грн.), а потом по ссылке Ясно ВсеМожу.
  Яша написав:3.категории кешбека на все карты одни или разные или только зарплатникам?

Одни на все карты.
  Яша написав:4.какая карта лучше для п2п и онлайнобмена?

Для п2п ВсеКарта - толкать и тянуть. Для обмена лк=учше иметь комплекс карт.
  Яша написав:5.надо ли оформлять еще одну заявку для оформления Всекарты в долларе?

Не надо, можно сразу в отделениии попросимть оформить в $, Евро, злотых и даже рупиях РФ :) !
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:33

Re: ПУМБ

я получил 100 грн по рефке друга, кешбек на коммуналку и кешбек по 6 категории, открыв только одну карту кредитку все можу
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:35

Re: ПУМБ

Hack-Stock, как оформляли карту?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:39

Яша
Будет кешбек 300 грн на Все можу по коммунальным и кешбек по категории, которую выберете в чат боте с лимитом общим 500 грн на Все карт и на Всеможу.
Девочка что-то напутала.
только категории кешбека для 500 грн может дать выбрать не сразу, может и неделю придется подождать, пока придет предложение. Чат бот глюченный у ПУМБа
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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