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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2746274727482749

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:44

Re: ПУМБ

доброе утро.Фин консультанты ПУМБ меня окончательно запутали,: оформил заявку Всеможу на Ясно - перезвонили и сказали приходите получайте,но кешбек только на коммуналку 300грн и никаких категорий.Следом оформил через вайбер заявку Всекарт - перезвонили и сказали приоходите оформляйте одновременно с всеможу,никаких проблем,но кешбечные категории только клиентам-зарплатникам.
В связи с чем вопросы:
1.можно ли оформить сразу обе карты?
2.имеет ли значение очередность оформления (всекарта по рефке)?
3.категории кешбека на все карты одни или разные или только зарплатникам?
4.какая карта лучше для п2п и онлайнобмена?
5.надо ли оформлять еще одну заявку для оформления Всекарты в долларе?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:03

Re: ПУМБ

  Яша написав:1.можно ли оформить сразу обе карты?

Да.
  Яша написав:2.имеет ли значение очередность оформления (всекарта по рефке)?

Да.
Лучше сначала по рефке сделать ВсеКарту (чтоб получить 100грн.), а потом по ссылке Ясно ВсеМожу.
  Яша написав:3.категории кешбека на все карты одни или разные или только зарплатникам?

Одни на все карты.
  Яша написав:4.какая карта лучше для п2п и онлайнобмена?

Для п2п ВсеКарта - толкать и тянуть. Для обмена лк=учше иметь комплекс карт.
  Яша написав:5.надо ли оформлять еще одну заявку для оформления Всекарты в долларе?

Не надо, можно сразу в отделениии попросимть оформить в $, Евро, злотых и даже рупиях РФ :) !
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:33

Re: ПУМБ

я получил 100 грн по рефке друга, кешбек на коммуналку и кешбек по 6 категории, открыв только одну карту кредитку все можу
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:35

Re: ПУМБ

Hack-Stock, как оформляли карту?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:39

Яша
Будет кешбек 300 грн на Все можу по коммунальным и кешбек по категории, которую выберете в чат боте с лимитом общим 500 грн на Все карт и на Всеможу.
Девочка что-то напутала.
только категории кешбека для 500 грн может дать выбрать не сразу, может и неделю придется подождать, пока придет предложение. Чат бот глюченный у ПУМБа
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:14

    Сделал пробный платёж за свет через изипей на 200грн.
    Сообщение про коммунальный кешбек не пришло.
    До этого уже выбито 500грн по категории, если что.

    Начинать волноваться?
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    Вкладчик1234
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    Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:23

    А если раньше была оформлена Всеможу, то по рефералке получить Всекарту и бонус уже не получится?
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    Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:30

      Вкладчик1234 написав:Сделал пробный платёж за свет через изипей на 200грн.
    Сообщение про коммунальный кешбек не пришло.
    До этого уже выбито 500грн по категории, если что.

    Начинать волноваться?

    Та там бардак полный.
    Мне кешбек за коммуналь пришёл через 14 кал.дней без всяких уведомлений
    mustbe
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    Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 12:34

      Вкладчик1234 написав:Сделал пробный платёж за свет через изипей на 200грн.
    Сообщение про коммунальный кешбек не пришло.
    До этого уже выбито 500грн по категории, если что.

    Начинать волноваться?

    НЕТ. Пумба не шлет ничего по комунальному кэшбеку именно в момент оплаты. Я так понимаю, потому что это типа партнерский кэшбек и его начисляют ручками, В общем ждите когда через 5-7 дней получите выплату. Других сообщений не будет
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
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    Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:16

      mustbe написав:Та там бардак полный.
    Мне кешбек за коммуналь пришёл через 14 кал.дней без всяких уведомлений

    Горячке жаловались?
    Adast
     
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