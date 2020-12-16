доброе утро.Фин консультанты ПУМБ меня окончательно запутали,: оформил заявку Всеможу на Ясно - перезвонили и сказали приходите получайте,но кешбек только на коммуналку 300грн и никаких категорий.Следом оформил через вайбер заявку Всекарт - перезвонили и сказали приоходите оформляйте одновременно с всеможу,никаких проблем,но кешбечные категории только клиентам-зарплатникам. В связи с чем вопросы: 1.можно ли оформить сразу обе карты? 2.имеет ли значение очередность оформления (всекарта по рефке)? 3.категории кешбека на все карты одни или разные или только зарплатникам? 4.какая карта лучше для п2п и онлайнобмена? 5.надо ли оформлять еще одну заявку для оформления Всекарты в долларе?
Яша Будет кешбек 300 грн на Все можу по коммунальным и кешбек по категории, которую выберете в чат боте с лимитом общим 500 грн на Все карт и на Всеможу. Девочка что-то напутала. только категории кешбека для 500 грн может дать выбрать не сразу, может и неделю придется подождать, пока придет предложение. Чат бот глюченный у ПУМБа
РЕФКИ
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Вкладчик1234 написав:Сделал пробный платёж за свет через изипей на 200грн. Сообщение про коммунальный кешбек не пришло. До этого уже выбито 500грн по категории, если что.
Начинать волноваться?
НЕТ. Пумба не шлет ничего по комунальному кэшбеку именно в момент оплаты. Я так понимаю, потому что это типа партнерский кэшбек и его начисляют ручками, В общем ждите когда через 5-7 дней получите выплату. Других сообщений не будет
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