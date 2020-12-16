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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2747274827492750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:47

Re: ПУМБ

  rollo написав:оформлена Всеможу, то по рефералке получить Всекарту

пишут что нет , рекомендуют обратный порядок
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:28

  Adast написав:
  mustbe написав:Та там бардак полный.
Мне кешбек за коммуналь пришёл через 14 кал.дней без всяких уведомлений

Горячке жаловались?
жаловались и не раз.ПУМБ ведёт себя как тот алкоголик который денег должен.Сначала рассказывал что конечно всё выплатит, после нескольких обращений уже тупо "скрывается".На письма перестал отвечать, по телефону куры тоже ничего сказать не могут: почему не выплатили не знают, заплатят ли не знают, что делать тоже не знают.Принимают очередную скаргу которую при следующем звонке оказывается я не делал )) Короче Пумба уверенно занял лидерство в моем личном рейтинге говнобанков.Хорошо что у меня там собственных денег нет, чувствую пришлось бы их выгрызать если что через все суды мира )).
Не знаю, смысла мне сидеть в пумбе нет, так как всеравно не платит ничего.Буду наверное через укрсиб.Как говорится лучше синица в руках чем журавль в жо..небе.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:56

  Adast написав:
  mustbe написав:Та там бардак полный.
Мне кешбек за коммуналь пришёл через 14 кал.дней без всяких уведомлений

Горячке жаловались?

Не, я не торбил горячку, просто ждал. Жалко было время на курей тратить.
Как написано выше - горячка ничего не знает и ничего не умеет.
Толку от неё чуть менее, чем мало.
mustbe
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