пишут что нет , рекомендуют обратный порядок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:47
Re: ПУМБ
пишут что нет , рекомендуют обратный порядок
КБ за открытие карты
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:28
жаловались и не раз.ПУМБ ведёт себя как тот алкоголик который денег должен.Сначала рассказывал что конечно всё выплатит, после нескольких обращений уже тупо "скрывается".На письма перестал отвечать, по телефону куры тоже ничего сказать не могут: почему не выплатили не знают, заплатят ли не знают, что делать тоже не знают.Принимают очередную скаргу которую при следующем звонке оказывается я не делал )) Короче Пумба уверенно занял лидерство в моем личном рейтинге говнобанков.Хорошо что у меня там собственных денег нет, чувствую пришлось бы их выгрызать если что через все суды мира )).
Не знаю, смысла мне сидеть в пумбе нет, так как всеравно не платит ничего.Буду наверное через укрсиб.Как говорится лучше синица в руках чем журавль в жо..небе.
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:56
Не, я не торбил горячку, просто ждал. Жалко было время на курей тратить.
Как написано выше - горячка ничего не знает и ничего не умеет.
Толку от неё чуть менее, чем мало.
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:14
Re: ПУМБ
После обращения на горячку приходит СМС с номером обращения. Если писать из ИБ горячка тоже говорит и видит номер обращения. Мне вернули через 4 рабочих дня после обращения. Предварительно звонили.Итого возврат занял 9 раб. дней. Надеюсь, что далее будет лучше. Но и готов выдирать.
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