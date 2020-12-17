Додано: Чет 17 гру, 2020 14:28

Adast написав: mustbe написав: Та там бардак полный.

Мне кешбек за коммуналь пришёл через 14 кал.дней без всяких уведомлений Та там бардак полный.Мне кешбек за коммуналь пришёл через 14 кал.дней без всяких уведомлений

Горячке жаловались? Горячке жаловались?

жаловались и не раз.ПУМБ ведёт себя как тот алкоголик который денег должен.Сначала рассказывал что конечно всё выплатит, после нескольких обращений уже тупо "скрывается".На письма перестал отвечать, по телефону куры тоже ничего сказать не могут: почему не выплатили не знают, заплатят ли не знают, что делать тоже не знают.Принимают очередную скаргу которую при следующем звонке оказывается я не делал )) Короче Пумба уверенно занял лидерство в моем личном рейтинге говнобанков.Хорошо что у меня там собственных денег нет, чувствую пришлось бы их выгрызать если что через все суды мира )).Не знаю, смысла мне сидеть в пумбе нет, так как всеравно не платит ничего.Буду наверное через укрсиб.Как говорится лучше синица в руках чем журавль в жо..небе.