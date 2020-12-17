пишут что нет , рекомендуют обратный порядок
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:47
Re: ПУМБ
пишут что нет , рекомендуют обратный порядок
КБ за открытие карты
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:28
жаловались и не раз.ПУМБ ведёт себя как тот алкоголик который денег должен.Сначала рассказывал что конечно всё выплатит, после нескольких обращений уже тупо "скрывается".На письма перестал отвечать, по телефону куры тоже ничего сказать не могут: почему не выплатили не знают, заплатят ли не знают, что делать тоже не знают.Принимают очередную скаргу которую при следующем звонке оказывается я не делал )) Короче Пумба уверенно занял лидерство в моем личном рейтинге говнобанков.Хорошо что у меня там собственных денег нет, чувствую пришлось бы их выгрызать если что через все суды мира )).
Не знаю, смысла мне сидеть в пумбе нет, так как всеравно не платит ничего.Буду наверное через укрсиб.Как говорится лучше синица в руках чем журавль в жо..небе.
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:56
Не, я не торбил горячку, просто ждал. Жалко было время на курей тратить.
Как написано выше - горячка ничего не знает и ничего не умеет.
Толку от неё чуть менее, чем мало.
Додано: Чет 17 гру, 2020 15:14
Re: ПУМБ
После обращения на горячку приходит СМС с номером обращения. Если писать из ИБ горячка тоже говорит и видит номер обращения. Мне вернули через 4 рабочих дня после обращения. Предварительно звонили.Итого возврат занял 9 раб. дней. Надеюсь, что далее будет лучше. Но и готов выдирать.
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:23
В моём случае ваша теория не подтвердилась.
1) Сделал пробный платёж через ПУМБ онлайн на небольшую сумму.
2) Дождался кэшбека за него на 4-ый день.
3) Оплатил все остальные платежи, последний платёж меня вывел за пределы 3000.
4) Сегодня пришёл кэшбек за всё, в сумме 300 гривен ровно.
P.S. Возможно они просто починили систему к этому времени.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:13
Re: ПУМБ
Сегодня вернули 10% за платежи с 01 по 13 . Но был платеж 08, за который был возврат 10 числа . Горячку не теребил, они с прошлого месяца ещё на вопросы ответы ищут. На портмоне ещё кешбек по 2 категории.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:24
Re: ПУМБ
Пришел кешбэк за коммуналку, но сумма странная.
Во-первых, сумма больше, чем та, которую можно было ожидать на оплаты, гарантированно относящиеся к коммуналке, во-вторых, сумма меньше, если учитывать оплаты, которые с натяжкой можно было бы отнести к коммуналке, ну и, в-третьих, сумма кешбэка никак не получается комбинированием сумм оплат. До 300 грн еще не добрался, так что это и не отсечка по 300.
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:50
Re: ПУМБ
Подтверждаю. Упомянутая теория ошибочна. Я сегодня дополучил 29 грн. с копейками - не хватающую сумму до 300 исходя из того что мой последний платеж был на 308 грн. и кэшбек на эту сумму уже вылазил "за рамки дозволенного".
Другими словами - платить комуналь на сумму больше 3000 грн. в месяц можно - в этом случае вы получите кишмыша ровно на 300 грн. главное чтобы все прошло по 4900 (лично проверил - кошерный МСС по комуналю у Хаба, Изи ну и у самого Пумб-онлайна. По Нексту - не дождался пока починят 3д-секьюр - уже буду тестить в следующем месяце, но тоже д.б. ок).
ЗЫ. Но сама теория была по своему хороша - признаю. И поступать так банки могут. Примеры были. Но не в этом случае.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:55
Думаю все зависит от того через что вы платили. У меня получилось как - платил 2 дня - 8-9 декабря - использовал Хаб, Изя и Пумб-онлайн. В понедельник получил кэшбек за все проплаченное 8го + проплаты за 9е через пумб-онлайн. А последняя оплата (через изю) окэшбечилась только сегодня. Поэтому у вас может что-то может еще недопровелось и выплатится еще м.б. в ближайшее время. Поиграйте с цифрами, может сложится таки комбинация при которой вы выйдете на сумму. Просто я убедился на личном опыте что пумба то что гарантировано подпадает под комуналь - платит в пределах 300 грн. весьма честно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:28
Re: ПУМБ
Не складывается. Операций, по которым не приходил кешбэк, всего 4. Операции 30,46 и 100 должны быть кешбэчными, 45 и 321 должны бы быть не кешбэчными, но мало ли. Ну и была неокешбэченная операция на 10 еще из прошлого месяца, которая, чем черт не шутит, могла попасть в кешбэк в этом месяце. Остальные операции либо окешбэчены с четким совпадением по сумме, либо манисенды. Кешбэк пришел 35,68. С такой суммой 321 должна была войти, потому что по другим оплатам просто не наберется нужная сумма. Остается кешбэк 3,58, то есть от суммы приблизительно 35,8, которая никак не набирается из оставшихся 10, 30,46, 45 и 100.
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