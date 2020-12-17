Я такое получил по ноябрьскому кешбеку. О чём отписывался:
Вот я разложу свои карты
Через next 12 декабря сделал оплату коммуналки на сумму 3к отдельными операциями: 1'090 ₴, 32.88 ₴, 863.97 ₴, 53.48 ₴, 52.84 ₴, 58.56 ₴, 547.83 ₴ и ещё раз 52.84 ₴ (всё из шаблона единой квитанции и 1 платёжка Нефтегаз) -- сегодня пришёл кешбек 300 грн. Тут всё чесно.
При чём оплачены все операции были с именной карты.
В ноябре оплачивал коммуналку в том же next'e, разные суммы и разные даты (общая сумма оплаты тоже 3к):
-- 500 ₴ від 12.11 (кешбек 50 ₴ був нарахований 18.11 справно);
-- 162,78 ₴ від 15.11;
-- 66,64 ₴ від 19.11 -- бомж-карта аннулирована и заменена на именную;
-- 1'086,60 ₴ від 27.11;
-- 1'183,98 ₴ від 29.11.
И 4 декабря начислили кешбек 117,44 ₴. Ни к одной сумме оплаты не сходиться, даже при сумме операций по 19 и 27 ноября...
Операции 15 и 19 ноября точно имеют МСС 4900, поддержка ПУМба это подтвердила. Оплаты по шаблонам 27 и 29 ноября я оплатил ими в декабре и получил кешбек -- то же МСС кошерный.