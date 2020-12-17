Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2748274927502751 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 812 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 812 Додано: Чет 17 гру, 2020 22:16 Re: ПУМБ ingtrans написав: Пришел кешбэк за коммуналку, но сумма странная... Пришел кешбэк за коммуналку, но сумма странная... Я такое получил по ноябрьскому кешбеку. О чём отписывался: MASolomko написав: Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.

<...>

...кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного. Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.<...>...кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.



Flamingo написав: Думаю все зависит от того через что вы платили. Думаю все зависит от того через что вы платили. Вот я разложу свои карты

Через next 12 декабря сделал оплату коммуналки на сумму 3к отдельными операциями: 1'090 ₴, 32.88 ₴, 863.97 ₴, 53.48 ₴, 52.84 ₴, 58.56 ₴, 547.83 ₴ и ещё раз 52.84 ₴ (всё из шаблона единой квитанции и 1 платёжка Нефтегаз) -- сегодня пришёл кешбек 300 грн. Тут всё чесно.

При чём оплачены все операции были с именной карты.



В ноябре оплачивал коммуналку в том же next'e, разные суммы и разные даты (общая сумма оплаты тоже 3к):

-- 500 ₴ від 12.11 (кешбек 50 ₴ був нарахований 18.11 справно);

-- 162,78 ₴ від 15.11;

-- 66,64 ₴ від 19.11 -- бомж-карта аннулирована и заменена на именную;

-- 1'086,60 ₴ від 27.11;

-- 1'183,98 ₴ від 29.11.



И 4 декабря начислили кешбек 117,44 ₴. Ни к одной сумме оплаты не сходиться, даже при сумме операций по 19 и 27 ноября...

Операции 15 и 19 ноября точно имеют МСС 4900, поддержка ПУМба это подтвердила. Оплаты по шаблонам 27 и 29 ноября я оплатил ими в декабре и получил кешбек -- то же МСС кошерный. Я такое получил по ноябрьскому кешбеку. О чём отписывался:Вот я разложу свои картыЧерез next 12 декабря сделал оплату коммуналки на сумму 3к отдельными операциями: 1'090 ₴, 32.88 ₴, 863.97 ₴, 53.48 ₴, 52.84 ₴, 58.56 ₴, 547.83 ₴ и ещё раз 52.84 ₴ (всё из шаблона единой квитанции и 1 платёжка Нефтегаз) -- сегодня пришёл кешбек 300 грн. Тут всё чесно.При чём оплачены все операции были с именной карты.В ноябре оплачивал коммуналку в том же next'e, разные суммы и разные даты (общая сумма оплаты тоже 3к):-- 500 ₴ від 12.11 (кешбек 50 ₴ був нарахований 18.11 справно);-- 162,78 ₴ від 15.11;-- 66,64 ₴ від 19.11 -- бомж-карта аннулирована и заменена на именную;-- 1'086,60 ₴ від 27.11;-- 1'183,98 ₴ від 29.11.И 4 декабря начислили кешбек 117,44 ₴. Ни к одной сумме оплаты не сходиться, даже при сумме операций по 19 и 27 ноября...Операции 15 и 19 ноября точно имеют МСС 4900, поддержка ПУМба это подтвердила. Оплаты по шаблонам 27 и 29 ноября я оплатил ими в декабре и получил кешбек -- то же МСС кошерный.

50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp

50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки! MASolomko

Повідомлень: 2760 З нами з: 08.03.18 Подякував: 302 раз. Подякували: 414 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2748274927502751 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh vollena71 і 4 гостейМодератори: ТупУм