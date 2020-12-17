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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2748274927502751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:16

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Пришел кешбэк за коммуналку, но сумма странная...
Я такое получил по ноябрьскому кешбеку. О чём отписывался:
  MASolomko написав:Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.
<...>
...кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.


  Flamingo написав:Думаю все зависит от того через что вы платили.
Вот я разложу свои карты :D
Через next 12 декабря сделал оплату коммуналки на сумму 3к отдельными операциями: 1'090 ₴, 32.88 ₴, 863.97 ₴, 53.48 ₴, 52.84 ₴, 58.56 ₴, 547.83 ₴ и ещё раз 52.84 ₴ (всё из шаблона единой квитанции и 1 платёжка Нефтегаз) -- сегодня пришёл кешбек 300 грн. Тут всё чесно.
При чём оплачены все операции были с именной карты.

В ноябре оплачивал коммуналку в том же next'e, разные суммы и разные даты (общая сумма оплаты тоже 3к):
-- 500 ₴ від 12.11 (кешбек 50 ₴ був нарахований 18.11 справно);
-- 162,78 ₴ від 15.11;
-- 66,64 ₴ від 19.11 -- бомж-карта аннулирована и заменена на именную;
-- 1'086,60 ₴ від 27.11;
-- 1'183,98 ₴ від 29.11.

И 4 декабря начислили кешбек 117,44 ₴. Ни к одной сумме оплаты не сходиться, даже при сумме операций по 19 и 27 ноября...
Операции 15 и 19 ноября точно имеют МСС 4900, поддержка ПУМба это подтвердила. Оплаты по шаблонам 27 и 29 ноября я оплатил ими в декабре и получил кешбек -- то же МСС кошерный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:17

После неудачной попытки открыть карту Все Можу со странички Ясно,открыли карту через горячку сделала тестовый платеж за свет из личного кабинета Ясно,кешбек по комуналке зашел
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:19

А обслуживание домофона входит в коммуналку?
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