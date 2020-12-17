ingtrans написав:Пришел кешбэк за коммуналку, но сумма странная...
Я такое получил по ноябрьскому кешбеку. О чём отписывался:
MASolomko написав:Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится. <...> ...кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.
Flamingo написав:Думаю все зависит от того через что вы платили.
Вот я разложу свои карты Через next 12 декабря сделал оплату коммуналки на сумму 3к отдельными операциями: 1'090 ₴, 32.88 ₴, 863.97 ₴, 53.48 ₴, 52.84 ₴, 58.56 ₴, 547.83 ₴ и ещё раз 52.84 ₴ (всё из шаблона единой квитанции и 1 платёжка Нефтегаз) -- сегодня пришёл кешбек 300 грн. Тут всё чесно. При чём оплачены все операции были с именной карты.
В ноябре оплачивал коммуналку в том же next'e, разные суммы и разные даты (общая сумма оплаты тоже 3к): -- 500 ₴ від 12.11 (кешбек 50 ₴ був нарахований 18.11 справно); -- 162,78 ₴ від 15.11; -- 66,64 ₴ від 19.11 -- бомж-карта аннулирована и заменена на именную; -- 1'086,60 ₴ від 27.11; -- 1'183,98 ₴ від 29.11.
И 4 декабря начислили кешбек 117,44 ₴. Ни к одной сумме оплаты не сходиться, даже при сумме операций по 19 и 27 ноября... Операции 15 и 19 ноября точно имеют МСС 4900, поддержка ПУМба это подтвердила. Оплаты по шаблонам 27 и 29 ноября я оплатил ими в декабре и получил кешбек -- то же МСС кошерный.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
REA 1109, это зависит от платежного сервиса. Если по коду ЕДРПОУ или IBAN-счету сервис подтягивает коммунальный шаблон, то скорее всего коммуналка (потому как бывает криво прописанный MCC-код). А вот если сервис НЕ находит шаблона и предлагает оплатить как перевод между счетами - это точно не будет коммуналкой.
Подскажите, плз, как быстро деньги возвращаются на карту при активации рассрочки?
Предыстория: сделал платёж 500+ через некст 13 декабря поздно вечером, подтвердил в вайбер рассрочку на 6 месяцев акционную, 15 декабря прошло списание, тогда же появилась в истории операций запись "сплачуй частинами Privat24 Kommunalka" на сумму 5 платежей со статусом "блокування", 17 декабря уже даже пришёл КБ за эту операцию, но сумма из рассрочки заблокирована до сих пор, остаток на карте равен сумме всех трат за вычетом пополнений и зашедшего КБ.
Нужно начинать беспокоиться и тормошить горячку? Или само рассосётся? =)
MASolomko написав:dr_morgenstern, как в Альфе, рассрочка съедает лимит по карте. Я понял это так.
Карт альфы пока нет (никак не подгадаю под нужную РД), поэтому я правильно понял, что активированная рассрочка не уменьшит сумму расходов текущего месяца на сумму рассрочки минус платёж первого месяца, вместо этого уменьшит сумму задолженности льготного периода, которая подлежит погашению в следующем месяце?