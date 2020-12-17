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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2749275027512752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:43

  dr_morgenstern написав:вместо этого уменьшит сумму задолженности льготного периода, которая подлежит погашению в следующем месяце?

Именно!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:47

  velvet написав:
  Rainbow написав:Яку карту треба відкрити щоб радіти 10% кешбеку за комунал? :D

https://www.pumb.ua/yasno

Я правильно зрозумів, щоб був кешбек, потрібно перевести оплату в розтрочку?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:50

  Rainbow написав:
  velvet написав:
  Rainbow написав:Яку карту треба відкрити щоб радіти 10% кешбеку за комунал? :D

https://www.pumb.ua/yasno

Я правильно зрозумів, щоб був кешбек, потрібно перевести оплату в розтрочку?

Ні, розстрочка це додатковий бонус
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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  #<1 ... 2749275027512752
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