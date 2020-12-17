Именно!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:43
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:47
Я правильно зрозумів, щоб був кешбек, потрібно перевести оплату в розтрочку?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:50
Ні, розстрочка це додатковий бонус
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