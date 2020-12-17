Flamingo написав:

ingtrans написав: Пришел кешбэк за коммуналку, но сумма странная.

Во-первых, сумма больше, чем та, которую можно было ожидать на оплаты, гарантированно относящиеся к коммуналке, во-вторых, сумма меньше, если учитывать оплаты, которые с натяжкой можно было бы отнести к коммуналке, ну и, в-третьих, сумма кешбэка никак не получается комбинированием сумм оплат. До 300 грн еще не добрался, так что это и не отсечка по 300. Пришел кешбэк за коммуналку, но сумма странная.Во-первых, сумма больше, чем та, которую можно было ожидать на оплаты, гарантированно относящиеся к коммуналке, во-вторых, сумма меньше, если учитывать оплаты, которые с натяжкой можно было бы отнести к коммуналке, ну и, в-третьих, сумма кешбэка никак не получается комбинированием сумм оплат. До 300 грн еще не добрался, так что это и не отсечка по 300.

Думаю все зависит от того через что вы платили. У меня получилось как - платил 2 дня - 8-9 декабря - использовал Хаб, Изя и Пумб-онлайн. В понедельник получил кэшбек за все проплаченное 8го + проплаты за 9е через пумб-онлайн. А последняя оплата (через изю) окэшбечилась только сегодня. Поэтому у вас может что-то может еще недопровелось и выплатится еще м.б. в ближайшее время. Поиграйте с цифрами, может сложится таки комбинация при которой вы выйдете на сумму. Просто я убедился на личном опыте что пумба то что гарантировано подпадает под комуналь - платит в пределах 300 грн. весьма честно.