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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:43
dr_morgenstern написав:
вместо этого уменьшит сумму задолженности льготного периода, которая подлежит погашению в следующем месяце?
Именно!
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Vorlon
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:47
Я правильно зрозумів, щоб був кешбек, потрібно перевести оплату в розтрочку?
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Rainbow
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:50
Rainbow написав:
Я правильно зрозумів, щоб був кешбек, потрібно перевести оплату в розтрочку?
Ні, розстрочка це додатковий бонус
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:30
Рассрочка без комиссии действует от 500грн? А где на сайте почитать?
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lel
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:31
lel
Это только для коммунальных платежей до мая. Для обычных - от 1000 грн. акция до конца зимы.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:33
lel написав:
Рассрочка без комиссии действует от 500грн? А где на сайте почитать?
Вообще-то обычно от 1000 грн., но сейчас аХция - поэтому от 500.
Почитать? а что там читать? Если придет предложение активируете - после очередной РД вам пумба сама посчитает сколько надо гасить до следующей РД с учетом рассрочек.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:41
velvet
ПУМБ бонуси роздає
Максимальний кешбек 300 грн/місяць? (так вказано на сайті, але при дзвінку оператор не змогла підтвердити цю інформацію)
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Rainbow
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:07
Flamingo написав: lel написав:
Рассрочка без комиссии действует от 500грн? А где на сайте почитать?
Вообще-то обычно от 1000 грн., но сейчас аХция - поэтому от 500.
Почитать? а что там читать? Если придет предложение активируете - после очередной РД вам пумба сама посчитает сколько надо гасить до следующей РД с учетом рассрочек.
Активировал. Пишет без переплат равными частями на 6 мес. Была коммуналка свыше 500грн.
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lel
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:14
Flamingo написав: ingtrans написав:
Пришел кешбэк за коммуналку, но сумма странная.
Во-первых, сумма больше, чем та, которую можно было ожидать на оплаты, гарантированно относящиеся к коммуналке, во-вторых, сумма меньше, если учитывать оплаты, которые с натяжкой можно было бы отнести к коммуналке, ну и, в-третьих, сумма кешбэка никак не получается комбинированием сумм оплат. До 300 грн еще не добрался, так что это и не отсечка по 300.
Думаю все зависит от того через что вы платили. У меня получилось как - платил 2 дня - 8-9 декабря - использовал Хаб, Изя и Пумб-онлайн. В понедельник получил кэшбек за все проплаченное 8го + проплаты за 9е через пумб-онлайн. А последняя оплата (через изю) окэшбечилась только сегодня. Поэтому у вас может что-то может еще недопровелось и выплатится еще м.б. в ближайшее время. Поиграйте с цифрами, может сложится таки комбинация при которой вы выйдете на сумму. Просто я убедился на личном опыте что пумба то что гарантировано подпадает под комуналь - платит в пределах 300 грн. весьма честно.
Шановний, а як Ви через Ізю платили ЯсноМожною карткою, там же коміс наче з чужих карток за все? Чи я чогось не розумію?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:20
kreuz написав:
Шановний, а як Ви через Ізю платили ЯсноМожною карткою, там же коміс наче з чужих карток за все? Чи я чогось не розумію?
АбИсняю
. Я писал в другой ветке что изя дает иногда аХции на отдельные оплаты. По моему городу это запорожэлектропостачання - оплата за свет с августа через изю у нас абсолютно "free" при оплате любыми картами. Вот за 5 квартир и оплатил свет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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