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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2750275127522753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:17

А вот интересно, если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека? Допустим с одной карты платить за газ или отопление, с другой за другие услуги. Или вообще раскидать на 3 карты. Тогда и с 9000 грн можно кешбек полный взять. Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?

Нет, конечно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23

  yuri_m написав:А вот интересно, если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека? Допустим с одной карты платить за газ или отопление, с другой за другие услуги. Или вообще раскидать на 3 карты. Тогда и с 9000 грн можно кешбек полный взять. Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?

Конечно можно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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