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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:17
А вот интересно, если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека? Допустим с одной карты платить за газ или отопление, с другой за другие услуги. Или вообще раскидать на 3 карты. Тогда и с 9000 грн можно кешбек полный взять. Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?
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yuri_m
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23
yuri_m написав:
Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?
Нет, конечно.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23
yuri_m написав:
А вот интересно, если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека? Допустим с одной карты платить за газ или отопление, с другой за другие услуги. Или вообще раскидать на 3 карты. Тогда и с 9000 грн можно кешбек полный взять. Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?
Конечно можно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:20
yuri_m написав:
если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека
Тут народ чужим бабушкам под сберкассой "помогает", так что открывайте, не беспокойтесь.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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