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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:17
А вот интересно, если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека? Допустим с одной карты платить за газ или отопление, с другой за другие услуги. Или вообще раскидать на 3 карты. Тогда и с 9000 грн можно кешбек полный взять. Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?
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yuri_m
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23
yuri_m написав:
Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?
Нет, конечно.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:23
yuri_m написав:
А вот интересно, если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека? Допустим с одной карты платить за газ или отопление, с другой за другие услуги. Или вообще раскидать на 3 карты. Тогда и с 9000 грн можно кешбек полный взять. Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?
Конечно можно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:20
yuri_m написав:
если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека
Тут народ чужим бабушкам под сберкассой "помогает", так что открывайте, не беспокойтесь.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:55
Vorlon написав:lel
Это только для коммунальных платежей до мая. Для обычных - от 1000 грн. акция до конца зимы.
Скажите пожалуйста, а есть ли ограничения на платежи, или рассрочка приходит не всем, за месяц ни на 500+ коммуны нет, ни на 1000+ других платежей.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:00
anis
Коммунальная рассрочка должна быть только для кредиток, оформленных через ссылку pumb.ua/yasno для коммунального кэшбека. А вот рассрочка 1000+ по-моему для всех должна быть!
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Vorlon
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:12
yuri_m написав:
А вот интересно, если открыть карты "ВсеМожу" на всех членов семьи и ими платить за коммуналь, то можно так обойти лимит в 3000 грн для кешбека? Допустим с одной карты платить за газ или отопление, с другой за другие услуги. Или вообще раскидать на 3 карты. Тогда и с 9000 грн можно кешбек полный взять. Или там проверка будет по адресу регистрации лицевого счета?
столько стажа и медалей, а один из основных финтов свинорыла: "вторая карта, допка и проч на жену" до сих пор не освоили
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cohan
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:14
Flamingo написав: Adast написав:
В моём случае ваша теория не подтвердилась.
...
P.S. Возможно они просто починили систему к этому времени.
Подтверждаю. Упомянутая теория ошибочна. Я сегодня дополучил 29 грн. с копейками - не хватающую сумму до 300 исходя из того что мой последний платеж был на 308 грн. и кэшбек на эту сумму уже вылазил "за рамки дозволенного".
Другими словами - платить комуналь на сумму больше 3000 грн. в месяц можно - в этом случае вы получите кишмыша ровно на 300 грн. главное чтобы все прошло по 4900 (лично проверил - кошерный МСС по комуналю у Хаба, Изи ну и у самого Пумб-онлайна. По Нексту - не дождался пока починят 3д-секьюр - уже буду тестить в следующем месяце, но тоже д.б. ок).
ЗЫ. Но сама теория была по своему хороша - признаю. И поступать так банки могут. Примеры были. Но не в этом случае.
ну, я пока при своих, ~900 остались без full or pertial cache back и письмо без ответа - может потому что первый платеж дополнительной картой или еще что, в любом случае - новость при неподтверждение отличная! до Апреля будет чем выбрать )
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cohan
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:18
anis написав:
Vorlon написав:lel
Это только для коммунальных платежей до мая. Для обычных - от 1000 грн. акция до конца зимы.
Скажите пожалуйста, а есть ли ограничения на платежи, или рассрочка приходит не всем, за месяц ни на 500+ коммуны нет, ни на 1000+ других платежей.
а вайбер работает на фин номере? точно без глюков (типа клоированного приложения и т.п.)?
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cohan
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:32
cohan написав:
столько стажа и медалей, а один из основных финтов свинорыла: "вторая карта, допка и проч на жену"
А если жены нет?
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