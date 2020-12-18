Flamingo написав:

Adast написав: В моём случае ваша теория не подтвердилась.

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P.S. Возможно они просто починили систему к этому времени. В моём случае ваша теория не подтвердилась....P.S. Возможно они просто починили систему к этому времени.

Подтверждаю. Упомянутая теория ошибочна. Я сегодня дополучил 29 грн. с копейками - не хватающую сумму до 300 исходя из того что мой последний платеж был на 308 грн. и кэшбек на эту сумму уже вылазил "за рамки дозволенного".Другими словами - платить комуналь на сумму больше 3000 грн. в месяц можно - в этом случае вы получите кишмыша ровно на 300 грн. главное чтобы все прошло по 4900 (лично проверил - кошерный МСС по комуналю у Хаба, Изи ну и у самого Пумб-онлайна. По Нексту - не дождался пока починят 3д-секьюр - уже буду тестить в следующем месяце, но тоже д.б. ок).ЗЫ. Но сама теория была по своему хороша - признаю. И поступать так банки могут. Примеры были. Но не в этом случае.