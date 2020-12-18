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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:43
Vorlon написав:
А если жены нет?
Тогда - на мужа )
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Додано: Суб 19 гру, 2020 00:35
cohan написав: anis написав:
Vorlon написав:lel
Это только для коммунальных платежей до мая. Для обычных - от 1000 грн. акция до конца зимы.
Скажите пожалуйста, а есть ли ограничения на платежи, или рассрочка приходит не всем, за месяц ни на 500+ коммуны нет, ни на 1000+ других платежей.
а вайбер работает на фин номере? точно без глюков (типа клоированного приложения и т.п.)?
Работает без проблем, операции и кешбек по ним приходит, а вот с рассрочками как-то не сложилось. Карта от ясно.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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