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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2751275227532754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:43

  Vorlon написав:А если жены нет? :mrgreen:

Тогда - на мужа )
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:35

Re: ПУМБ

cohan написав:
  anis написав:
Vorlon написав:lel
Это только для коммунальных платежей до мая. Для обычных - от 1000 грн. акция до конца зимы.
Скажите пожалуйста, а есть ли ограничения на платежи, или рассрочка приходит не всем, за месяц ни на 500+ коммуны нет, ни на 1000+ других платежей.


а вайбер работает на фин номере? точно без глюков (типа клоированного приложения и т.п.)?
Работает без проблем, операции и кешбек по ним приходит, а вот с рассрочками как-то не сложилось. Карта от ясно.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 06:43

  mustbe написав:
  Vorlon написав:А если жены нет? :mrgreen:

Тогда - на мужа )

Тогда задача чуть сложнее: свадьба, жена, следом ссыль от Ясно- и вот они, 300 грн. каждый месяц до конца отоп сезона!)
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 06:44

  Vorlon написав:А если жены нет? :mrgreen:

И Вы хотите сепульку?!
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