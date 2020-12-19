При оплате коммуналки 15 декабря через Пэйхаб факт оплата газа до сих пор не виден в кабинете 104. Это нормально или начинать волноваться? Электричество вижу, воду тоже... За доставку газа оплатил через Моно - тоже вижу.
Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя. Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021. Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.
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подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
и может обсуждали, что за морской монстр изображен на карте?
Так нет подводных камней Можно тянуть пумбой в РД, т.е. 30го, попадающего на любой день недели, до 18:00 точно. Можно сторонним СЭПом, но то уже ток в опердень, хотя може пумба уже и 23/7 поддерживает. Вот только окончательно баланс по (частичному)пополнению правильно отобразится в ИБ на след. день
А монстр то осьминог, вернее спрут -- символ мафии, шо не удивительно
Востаннє редагувалось clientage в Суб 19 гру, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.