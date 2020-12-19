RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2752275327542755>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:43

  Vorlon написав:А если жены нет? :mrgreen:

Тогда - на мужа )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4970
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:35

Re: ПУМБ

cohan написав:
  anis написав:
Vorlon написав:lel
Это только для коммунальных платежей до мая. Для обычных - от 1000 грн. акция до конца зимы.
Скажите пожалуйста, а есть ли ограничения на платежи, или рассрочка приходит не всем, за месяц ни на 500+ коммуны нет, ни на 1000+ других платежей.


а вайбер работает на фин номере? точно без глюков (типа клоированного приложения и т.п.)?
Работает без проблем, операции и кешбек по ним приходит, а вот с рассрочками как-то не сложилось. Карта от ясно.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 06:43

  mustbe написав:
  Vorlon написав:А если жены нет? :mrgreen:

Тогда - на мужа )

Тогда задача чуть сложнее: свадьба, жена, следом ссыль от Ясно- и вот они, 300 грн. каждый месяц до конца отоп сезона!)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4608
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 06:44

  Vorlon написав:А если жены нет? :mrgreen:

И Вы хотите сепульку?!
Aktus
 
Повідомлень: 98
З нами з: 02.11.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:01

При оплате коммуналки 15 декабря через Пэйхаб факт оплата газа до сих пор не виден в кабинете 104. Это нормально или начинать волноваться? Электричество вижу, воду тоже... За доставку газа оплатил через Моно - тоже вижу.
Vorlon
 
Повідомлень: 9484
З нами з: 14.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1024 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 17:15

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Это нормально или начинать волноваться?

Номально. оплачивал уже 2 раза, причем через разные сервисы, но в обоих случаях оплата появлялась чуть ли не через неделю. Уж очень долго оплаты не видно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2042
З нами з: 31.07.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:44

Re: ПУМБ

добрый вечер

подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))

и может обсуждали, что за морской монстр изображен на карте? :)
Shaman
 
Повідомлень: 599
З нами з: 29.09.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:54

Re: ПУМБ

  Shaman написав:что за морской монстр изображен на карте?
так Гидра жеж, из Агентов щИта которая
Зображення
Intento
 
Повідомлень: 91
З нами з: 06.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:55

Re: ПУМБ

  Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))


Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя.
Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021.
Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4047
З нами з: 23.11.14
Подякував: 668 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:56

  Shaman написав:добрый вечер

подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))

и может обсуждали, что за морской монстр изображен на карте? :)

Так нет подводных камней
Можно тянуть пумбой в РД, т.е. 30го, попадающего на любой день недели, до 18:00 точно.
Можно сторонним СЭПом, но то уже ток в опердень, хотя може пумба уже и 23/7 поддерживает.
Вот только окончательно баланс по (частичному)пополнению правильно отобразится в ИБ на след. день :(

А монстр то осьминог, вернее спрут -- символ мафии, шо не удивительно :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 19 гру, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33251
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 3915 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2752275327542755>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, jurg, melkh, ramaz, unlock і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9031)
19.12.2020 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron