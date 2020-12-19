К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить?
Кишмиш насчитывается именно по проводкам операций, которые прошли до 31.12 (6 кат.)?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:57
Re: ПУМБ
На странице
К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить?
Кишмиш насчитывается именно по проводкам операций, которые прошли до 31.12 (6 кат.)?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Суб 19 гру, 2020 21:00
Re: ПУМБ
да , только до 31-12-2020 включительно и не более 500грн ,
если наберете сумму кишмиша больше 500 грн и до 31-12-2020 - кишмиш болеше не накапливается и не переходит на след месяц.
PS Проходили уже.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
|