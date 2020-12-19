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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:57

Re: ПУМБ

На странице https://retail.pumb.ua/service/krqdp общая информация условий по покупкам или фактаж по количеству операций?
К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить?
Кишмиш насчитывается именно по проводкам операций, которые прошли до 31.12 (6 кат.)?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:00

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Кишмиш насчитывается именно по проводкам операций, которые прошли до 31.12?

да , только до 31-12-2020 включительно и не более 500грн ,
если наберете сумму кишмиша больше 500 грн и до 31-12-2020 - кишмиш болеше не накапливается и не переходит на след месяц.
PS Проходили уже.
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Goodman
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