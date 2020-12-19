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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2752275327542755

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 812
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 812
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:57

Re: ПУМБ

На странице https://retail.pumb.ua/service/krqdp общая информация условий по покупкам или фактаж по количеству операций?
К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить?
Кишмиш насчитывается именно по проводкам операций, которые прошли до 31.12 (6 кат.)?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:00

Re: ПУМБ

  ruvex написав:Кишмиш насчитывается именно по проводкам операций, которые прошли до 31.12?

да , только до 31-12-2020 включительно и не более 500грн ,
если наберете сумму кишмиша больше 500 грн и до 31-12-2020 - кишмиш болеше не накапливается и не переходит на след месяц.
PS Проходили уже.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:10

Re: ПУМБ

  ruvex написав:На странице https://retail.pumb.ua/service/krqdp общая информация условий по покупкам или фактаж по количеству операций?
К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить?

Так там несколько вариантов этих страниц:
https://retail.pumb.ua/service/krqdp
https://retail.pumb.ua/service/arqdp
https://retail.pumb.ua/service/arqdv
https://retail.pumb.ua/service/krqdv
https://retail.pumb.ua/service/krqdm
https://retail.pumb.ua/service/arqdm
У разных пользователей могут быть разные ссылки и разное количество необходимых операций.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:47

  ingtrans написав:
  ruvex написав:На странице https://retail.pumb.ua/service/krqdp общая информация условий по покупкам или фактаж по количеству операций?
К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить?

Так там несколько вариантов этих страниц:
https://retail.pumb.ua/service/krqdp
https://retail.pumb.ua/service/arqdp
https://retail.pumb.ua/service/arqdv
https://retail.pumb.ua/service/krqdv
https://retail.pumb.ua/service/krqdm
https://retail.pumb.ua/service/arqdm
У разных пользователей могут быть разные ссылки и разное количество необходимых операций.

Значит, индивидуальный подход к клиенту. :wink:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:53

Re: ПУМБ

  ruvex написав:К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. К

Сколько в Вайбере написано, так и есть (каждому свое).
Если ВсеМожу(оформленную с сайта Yasno) подвязать на Портмоне, или в приложуху Таса, или в next (и платить четвертачки соответствующим посредником)- то будет и считаться количество по 6й категории, и по коммуналке давать откат 10%.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:18

  Goodman написав:
  Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))


Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя.
Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021.
Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.

это всем кто в декабре снял, уже нужно до конца месяца вернуть?
или у кого
до 30.12.2020 Заборгованість до кінця пільгового періоду 0,00 UAH

можно обождать?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:36

  anis написав:
  Goodman написав:
  Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))


Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя.
Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021.
Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.

это всем кто в декабре снял, уже нужно до конца месяца вернуть?
или у кого
до 30.12.2020 Заборгованість до кінця пільгового періоду 0,00 UAH

можно обождать?

Декабрьские суммы нужно гасить до 30.01.2021
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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