На странице https://retail.pumb.ua/service/krqdp общая информация условий по покупкам или фактаж по количеству операций? К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить? Кишмиш насчитывается именно по проводкам операций, которые прошли до 31.12 (6 кат.)?
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ruvex написав:На странице https://retail.pumb.ua/service/krqdp общая информация условий по покупкам или фактаж по количеству операций? К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить?
ruvex написав:На странице https://retail.pumb.ua/service/krqdp общая информация условий по покупкам или фактаж по количеству операций? К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. Кому верить?
ruvex написав:К примеру по 6 кат, описаны 15 трат в декабре. По вайберу на разных аккак разное. К
Сколько в Вайбере написано, так и есть (каждому свое). Если ВсеМожу(оформленную с сайта Yasno) подвязать на Портмоне, или в приложуху Таса, или в next (и платить четвертачки соответствующим посредником)- то будет и считаться количество по 6й категории, и по коммуналке давать откат 10%.
Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя. Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021. Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.
это всем кто в декабре снял, уже нужно до конца месяца вернуть? или у кого
до 30.12.2020 Заборгованість до кінця пільгового періоду 0,00 UAH
можно обождать?
Оформи карту по ссылке и получи:
+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя. Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021. Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.
это всем кто в декабре снял, уже нужно до конца месяца вернуть? или у кого
до 30.12.2020 Заборгованість до кінця пільгового періоду 0,00 UAH
ukrprom2014 написав:Если ВсеМожу(оформленную с сайта Yasno) подвязать на Портмоне, или в приложуху Таса, или в next (и платить четвертачки соответствующим посредником)- то будет и считаться количество по 6й категории, и по коммуналке давать откат 10%.
Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя. Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021. Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.