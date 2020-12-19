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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2753275427552756 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 812 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 812 Додано: Нед 20 гру, 2020 08:49 uaprofi написав: Goodman написав: Shaman написав: подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу))) подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))



Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя.

Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021.

Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий. Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно доНужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя.Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021.Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.



а почему пишите до 30 декабря



почему не до 30 января (или 29 января?)





ведь пишут что до 60 дней льготный периуд? а почему пишите до 30 декабряпочему не до 30 января (или 29 января?)ведь пишут что до 60 дней льготный периуд?



До 30 января, конечно, если траты начались только в декабре. Гасить нужно до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были траты. В феврале, видимо, до 28 числа. До 30 января, конечно, если траты начались только в декабре. Гасить нужно до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были траты. В феврале, видимо, до 28 числа. http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

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Повідомлень: 2046 З нами з: 31.07.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2753275427552756 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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