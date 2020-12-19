Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя. Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021. Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.
а почему пишите до 30 декабря
почему не до 30 января (или 29 января?)
ведь пишут что до 60 дней льготный периуд?
До 30 января, конечно, если траты начались только в декабре. Гасить нужно до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были траты. В феврале, видимо, до 28 числа.
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