Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя. Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021. Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.
а почему пишите до 30 декабря
почему не до 30 января (или 29 января?)
ведь пишут что до 60 дней льготный периуд?
До 30 января, конечно, если траты начались только в декабре. Гасить нужно до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были траты. В феврале, видимо, до 28 числа.
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если часть КЛ использовал под оплату комуналки в декабре и потом оформил траты на 6 мес в рассрочку , а потом вторую часть ,сниму кэш ,рассрочки ж гасить не нужно будет до 30,01,2021 ? вроде как понимаю,что нет, но все же... написано : Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды. Про рассрочки ,тут не разьяснено...
lincoln2 написав:если часть КЛ использовал под оплату комуналки в декабре и потом оформил траты на 6 мес в рассрочку , а потом вторую часть ,сниму кэш ,рассрочки ж гасить не нужно будет до 30,01,2021 ? вроде как понимаю,что нет, но все же... написано : Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды. Про рассрочки ,тут не разьяснено...
Да, полностью рассрочки не нужно будет гасить до 30/01. Но нужно будет погасить их 1/6 часть, ооокончательно сумма к погашению под 30/01 будет сформирована 30/12. Вот ей и руководствуйтесь! Ґадать тута не нуна
подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
и может обсуждали, что за морской монстр изображен на карте?
Так нет подводных камней Можно тянуть пумбой в РД, т.е. 30го, попадающего на любой день недели, до 18:00 точно. Можно сторонним СЭПом, но то уже ток в опердень, хотя може пумба уже и 23/7 поддерживает. Вот только окончательно баланс по (частичному)пополнению правильно отобразится в ИБ на след. день
А монстр то осьминог, вернее спрут -- символ мафии, шо не удивительно
т.е. тянуть ПУМБ можно в любой день? а толкать - как повезет - день два? зачисление как в Привате, Моно - или как в Альфе?
Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))
Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя. Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021. Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.
упустили вариант вернуть все в феврале и перевести в рассрочку на 6 мес)))