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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2753275427552756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:49

  uaprofi написав:
  Goodman написав:
  Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))


Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя.
Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021.
Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.


а почему пишите до 30 декабря

почему не до 30 января (или 29 января?)


ведь пишут что до 60 дней льготный периуд?


До 30 января, конечно, если траты начались только в декабре. Гасить нужно до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были траты. В феврале, видимо, до 28 числа.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:28

Re: ПУМБ

если часть КЛ использовал под оплату комуналки в декабре и потом оформил траты на 6 мес в рассрочку , а потом вторую часть ,сниму кэш ,рассрочки ж гасить не нужно будет до 30,01,2021 ?
вроде как понимаю,что нет, но все же... написано :
Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.
Про рассрочки ,тут не разьяснено...:(
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:37

  lincoln2 написав:если часть КЛ использовал под оплату комуналки в декабре и потом оформил траты на 6 мес в рассрочку , а потом вторую часть ,сниму кэш ,рассрочки ж гасить не нужно будет до 30,01,2021 ?
вроде как понимаю,что нет, но все же... написано :
Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.
Про рассрочки ,тут не разьяснено...:(

Да, полностью рассрочки не нужно будет гасить до 30/01.
Но нужно будет погасить их 1/6 часть, ооокончательно сумма к погашению под 30/01 будет сформирована 30/12. Вот ей и руководствуйтесь!
Ґадать тута не нуна :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:57

  clientage написав:
  Shaman написав:добрый вечер

подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))

и может обсуждали, что за морской монстр изображен на карте? :)

Так нет подводных камней
Можно тянуть пумбой в РД, т.е. 30го, попадающего на любой день недели, до 18:00 точно.
Можно сторонним СЭПом, но то уже ток в опердень, хотя може пумба уже и 23/7 поддерживает.
Вот только окончательно баланс по (частичному)пополнению правильно отобразится в ИБ на след. день :(

А монстр то осьминог, вернее спрут -- символ мафии, шо не удивительно :mrgreen:


т.е. тянуть ПУМБ можно в любой день? а толкать - как повезет - день два?
зачисление как в Привате, Моно - или как в Альфе?

дату регистрации Метинвеста знаете? :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 15:59

  Goodman написав:
  Shaman написав:подскажите неофиту, где можно почитать про подводные камни при погашении грейса карты ВсеМожу)))


Если все (без комисс) сняли в 0 и пустили в дело, то все вернуть нужно до 30-12-2020. Нужно учитівать коники работі БСУкраині и вернуть все загодя.
Деньги встретят там НГ, потом ОПЯТЬ можно пустить в дело и вернуть до 28-02-2021.
Потом если акции конец - только кешбечить по одной из 6 категорий.


упустили вариант вернуть все в феврале и перевести в рассрочку на 6 мес)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:11

Re: ПУМБ

  Shaman написав:т.е. тянуть ПУМБ можно в любой день? а толкать - как повезет - день два?
зачисление как в Привате, Моно - или как в Альфе?

дату регистрации Метинвеста знаете?

Ну тянулка проводит приход могментально, а чужая толка оприходуется на +1..2дн. Лагычна
6.6.6 -- монстррр :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:18

  clientage написав:
  Shaman написав:т.е. тянуть ПУМБ можно в любой день? а толкать - как повезет - день два?
зачисление как в Привате, Моно - или как в Альфе?

дату регистрации Метинвеста знаете?

Ну тянулка проводит приход могментально, а чужая толка оприходуется на +1..2дн. Лагычна
6.6.6 -- монстррр :)


таки да - 06.06.06 - хотя может и байка :roll:
регистрацию Метинвест-ходинга показывает 02.02.06

а эмблема по кругу как? :lol:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:34

при получении кредитки yasno - нужно отказыватся от страховки или еще что-то отключать?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:43

Re: ПУМБ

  Shaman написав:таки да - 06.06.06 - хотя может и байка :roll:
Нет не байка - вики - тоже дает эту дату. Причем с ссылкой на архивную страницу СКМ которая уже на самом сайте СКМ удалена - http://web.archive.org/web/201107131628 ... metinvest/
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 16:45

  J написав:при получении кредитки yasno - нужно отказыватся от страховки или еще что-то отключать?

Ну если вдруг вам предложат - отказывайтесь - мне не предлагали. Остальное (смс-пуши) и так бесплатно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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