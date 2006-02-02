Додано: Нед 20 гру, 2020 13:28

если часть КЛ использовал под оплату комуналки в декабре и потом оформил траты на 6 мес в рассрочку , а потом вторую часть ,сниму кэш ,рассрочки ж гасить не нужно будет до 30,01,2021 ?вроде как понимаю,что нет, но все же... написано :Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.Про рассрочки ,тут не разьяснено...