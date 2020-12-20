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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2754275527562757

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:21

Re: ПУМБ

  Shaman написав:упустили вариант вернуть все в феврале и перевести в рассрочку на 6 мес)))
у меня не траты, у меня сьем в банкомате.
почему в моем случае до 30-12? Пришла СМС на мобилку - там все указано .
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Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:02

Re: ПУМБ

Goodman написав:
  Shaman написав:упустили вариант вернуть все в феврале и перевести в рассрочку на 6 мес)))
у меня не траты, у меня сьем в банкомате.
почему в моем случае до 30-12? Пришла СМС на мобилку - там все указано .
А есть разница в льготном периоде? Трата или кеш?
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anis
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:10

  anis написав:
Goodman написав:
  Shaman написав:упустили вариант вернуть все в феврале и перевести в рассрочку на 6 мес)))
у меня не траты, у меня сьем в банкомате.
почему в моем случае до 30-12? Пришла СМС на мобилку - там все указано .
А есть разница в льготном периоде? Трата или кеш?


пока акция - нет разницы. до 28.02
потом кеш без грейса

халявная рассрочка тоже до 28.02, но потом же еще ее можно гасить аж 6 мес)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:45

Re: ПУМБ

  anis написав:Трата или кеш?
у меня кредитко мастер - дергал по тисяче. Никакой рассрочки априори прилететь не может, когда тратил в Ашане 2к - прилетела рассрочка.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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