у меня не траты, у меня сьем в банкомате.
почему в моем случае до 30-12? Пришла СМС на мобилку - там все указано .
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Додано: Нед 20 гру, 2020 19:21
Re: ПУМБ
у меня не траты, у меня сьем в банкомате.
почему в моем случае до 30-12? Пришла СМС на мобилку - там все указано .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: Нед 20 гру, 2020 20:02
Re: ПУМБ
А есть разница в льготном периоде? Трата или кеш?
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Нед 20 гру, 2020 20:10
пока акция - нет разницы. до 28.02
потом кеш без грейса
халявная рассрочка тоже до 28.02, но потом же еще ее можно гасить аж 6 мес)
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:45
Re: ПУМБ
у меня кредитко мастер - дергал по тисяче. Никакой рассрочки априори прилететь не может, когда тратил в Ашане 2к - прилетела рассрочка.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Пон 21 гру, 2020 09:56
Re: ПУМБ
Где лежат тарифы по карте Всеможу, подскажите?
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