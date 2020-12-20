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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2755275627572758

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:50

Ferlakur
Ну тут три варианта:
1) это враньё;
2) в операциях у того "кто-то" был нужный код MCC;
3) для того "кто-то" отдельные условия программы :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:51

  Ferlakur написав:
  Vorlon написав:Ferlakur
MCC 4814 не участвует в программе - что тут непонятного?

Да кто-то здесь писал, что получил за оплаты в ТАС2Ю.

Да, писал, но, по крайней мере, то, что я видел, было от малонадежного источника. Тем не менее, не исключаю положительного исхода.
В целом раскладках по категориям 4814 у ПУМБ относится к коммуналке, но конкретно по этой акции указан только 49000. Соответственно, с 4814 можно запросто пролететь.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:01

  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:
  Vorlon написав:Ferlakur
MCC 4814 не участвует в программе - что тут непонятного?

Да кто-то здесь писал, что получил за оплаты в ТАС2Ю.

Да, писал, но, по крайней мере, то, что я видел, было от малонадежного источника.


  Vorlon написав:Ferlakur
Ну тут три варианта:
1) это враньё;


Да, точно! Не обратил внимание на автора :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:31

Re: ПУМБ

Подал сегодня заявку на ВсеМожу, сказали на 16.00 приходить в отделение оформлять.
1. Кредитный лимит к тому времени уже будет одобрен, или выяснится в процессе оформления?
2. После получения карты надо зарегиться еще в вайбере, чтобы выбрать кешбек по категориям?
3. Оплата коммуналки через ПУМБ-онлайн не учитывается в 6-й категории?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:34

Ferlakur
1. Вопрос о кредитном лимите решается уже после оформления.
2. Да, причем вайбер должен быть на финансовом номере.
3. Писали, что нет, к тому же не будут предлагать расстрочку (я лично даже не пробовал). При оплате на сторонних сервисах учитывается.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:34

  Vorlon написав:Ferlakur
Ну тут три варианта:
1) это враньё;
2) в операциях у того "кто-то" был нужный код MCC;
3) для того "кто-то" отдельные условия программы :lol:

4. Имелась ввиду выплата по категории, а не за коммуналку

Если что, это писал не я, но я понял речь об этом
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:38

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:Если что, это писал не я, но я понял речь об этом

Ну так сам же Ferlakur и писал, так что он, наверное, понимает, что хочет узнать :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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