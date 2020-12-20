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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:50
Ferlakur
Ну тут три варианта:
1) это враньё;
2) в операциях у того "кто-то" был нужный код MCC;
3) для того "кто-то" отдельные условия программы
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Vorlon
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:51
Ferlakur написав: Vorlon написав:Ferlakur
MCC 4814 не участвует в программе - что тут непонятного?
Да кто-то здесь писал, что получил за оплаты в ТАС2Ю.
Да, писал, но, по крайней мере, то, что я видел, было от малонадежного источника. Тем не менее, не исключаю положительного исхода.
В целом раскладках по категориям 4814 у ПУМБ относится к коммуналке, но конкретно по этой акции указан только 49000. Соответственно, с 4814 можно запросто пролететь.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:01
ingtrans написав: Ferlakur написав: Vorlon написав:Ferlakur
MCC 4814 не участвует в программе - что тут непонятного?
Да кто-то здесь писал, что получил за оплаты в ТАС2Ю.
Да, писал, но, по крайней мере, то, что я видел, было от малонадежного источника.
Vorlon написав:Ferlakur
Ну тут три варианта:
1) это враньё;
Да, точно! Не обратил внимание на автора
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Ferlakur
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:31
Подал сегодня заявку на ВсеМожу, сказали на 16.00 приходить в отделение оформлять.
1. Кредитный лимит к тому времени уже будет одобрен, или выяснится в процессе оформления?
2. После получения карты надо зарегиться еще в вайбере, чтобы выбрать кешбек по категориям?
3. Оплата коммуналки через ПУМБ-онлайн не учитывается в 6-й категории?
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:34
Ferlakur
1. Вопрос о кредитном лимите решается уже после оформления.
2. Да, причем вайбер должен быть на финансовом номере.
3. Писали, что нет, к тому же не будут предлагать расстрочку (я лично даже не пробовал). При оплате на сторонних сервисах учитывается.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:34
Vorlon написав:Ferlakur
Ну тут три варианта:
1) это враньё;
2) в операциях у того "кто-то" был нужный код MCC;
3) для того "кто-то" отдельные условия программы
4. Имелась ввиду выплата по категории, а не за коммуналку
Если что, это писал не я, но я понял речь об этом
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Додано: Пон 21 гру, 2020 11:38
Вкладчик1234 написав:
Если что, это писал не я, но я понял речь об этом
Ну так сам же Ferlakur
и писал, так что он, наверное, понимает, что хочет узнать
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:16
Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:35
ingtrans написав:Ferlakur
1. Вопрос о кредитном лимите решается уже после оформления.
2. Да, причем вайбер должен быть на финансовом номере.
3. Писали, что нет, к тому же не будут предлагать расстрочку (я лично даже не пробовал). При оплате на сторонних сервисах учитывается.
3. Вот не знаю. У меня все оплаты в ПУМБ-онлайн учлись в 6-й категории.
Правда еще ж не дошло до выплаты кешбека.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:39
klug написав:
Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).
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