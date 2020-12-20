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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:08
Re: ПУМБ
А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:14
Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:40
В ноябре перескочил на ясно.
1. Зарегался на ясно-сайте. Позвонили, пригласили в отделение.
2. Пришёл в отделение, сказал, что хочу закрыть старую всеможу и открыть новую. Подписал заяву на закрытие старой.
3. На следующий день - пришёл и получил ясную всеможу.
4. Через пару дней проплатил 3к на коммуналь.
5. Через 14 кал.дней после оплаты приехало 300 грн.
Как то так
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:48
Ну как сказать - по моей рекомендации в прошлый вторник оформлена кредитка. Новый клиент для банка, дебетка не оформлялась (правда лет 10 назад была зарплатка). Выбора кэшбека до сих пор нет. Только стандартные Эльдорадо и Ясно, что делать - непонятно... Клацание по меню бота и выбор Эльдорадо не помогают
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:56
Re: ПУМБ
Так и раньше было. Мне тоже ничто не помогало, и на самртфоне долго возился и на ПК... А потом вдруг выбор кешбэка сам по себе появился. Причем это не уникальная история. В то же время и другой участник форума с этим возилась, и если у меня кешбэк появился дня через 3, то у нее больше времени ушло. Списали на глючный бот.
UDP. А не, у нее раньше появились категории КБ. Это возможность приглашать других клиентов появилась позже.
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