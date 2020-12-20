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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2756275727582759

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:08

Re: ПУМБ

А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:14

  Ferlakur написав:А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?

Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:40

  klug написав:Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).

В ноябре перескочил на ясно.
1. Зарегался на ясно-сайте. Позвонили, пригласили в отделение.
2. Пришёл в отделение, сказал, что хочу закрыть старую всеможу и открыть новую. Подписал заяву на закрытие старой.
3. На следующий день - пришёл и получил ясную всеможу.
4. Через пару дней проплатил 3к на коммуналь.
5. Через 14 кал.дней после оплаты приехало 300 грн.

Как то так
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:48

  ingtrans написав:Нет.

Ну как сказать - по моей рекомендации в прошлый вторник оформлена кредитка. Новый клиент для банка, дебетка не оформлялась (правда лет 10 назад была зарплатка). Выбора кэшбека до сих пор нет. Только стандартные Эльдорадо и Ясно, что делать - непонятно... Клацание по меню бота и выбор Эльдорадо не помогают :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:56

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Ну как сказать - по моей рекомендации в прошлый вторник оформлена кредитка. Новый клиент для банка, дебетка не оформлялась (правда лет 10 назад была зарплатка). Выбора кэшбека до сих пор нет. Только стандартные Эльдорадо и Ясно, что делать - непонятно... Клацание по меню бота и выбор Эльдорадо не помогают

Так и раньше было. Мне тоже ничто не помогало, и на самртфоне долго возился и на ПК... А потом вдруг выбор кешбэка сам по себе появился. Причем это не уникальная история. В то же время и другой участник форума с этим возилась, и если у меня кешбэк появился дня через 3, то у нее больше времени ушло. Списали на глючный бот.

UDP. А не, у нее раньше появились категории КБ. Это возможность приглашать других клиентов появилась позже.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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