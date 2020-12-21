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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:08
А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?
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Ferlakur
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:14
Ferlakur написав:
А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?
Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:40
klug написав:
Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).
В ноябре перескочил на ясно.
1. Зарегался на ясно-сайте. Позвонили, пригласили в отделение.
2. Пришёл в отделение, сказал, что хочу закрыть старую всеможу и открыть новую. Подписал заяву на закрытие старой.
3. На следующий день - пришёл и получил ясную всеможу.
4. Через пару дней проплатил 3к на коммуналь.
5. Через 14 кал.дней после оплаты приехало 300 грн.
Как то так
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mustbe
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:48
ingtrans написав:
Нет.
Ну как сказать - по моей рекомендации в прошлый вторник оформлена кредитка. Новый клиент для банка, дебетка не оформлялась (правда лет 10 назад была зарплатка). Выбора кэшбека до сих пор нет. Только стандартные Эльдорадо и Ясно, что делать - непонятно... Клацание по меню бота и выбор Эльдорадо не помогают
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Vorlon
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Додано: Пон 21 гру, 2020 15:56
Vorlon написав:
Ну как сказать - по моей рекомендации в прошлый вторник оформлена кредитка. Новый клиент для банка, дебетка не оформлялась (правда лет 10 назад была зарплатка). Выбора кэшбека до сих пор нет. Только стандартные Эльдорадо и Ясно, что делать - непонятно... Клацание по меню бота и выбор Эльдорадо не помогают
Так и раньше было. Мне тоже ничто не помогало, и на самртфоне долго возился и на ПК... А потом вдруг выбор кешбэка сам по себе появился. Причем это не уникальная история. В то же время и другой участник форума с этим возилась, и если у меня кешбэк появился дня через 3, то у нее больше времени ушло. Списали на глючный бот.
UDP. А не, у нее раньше появились категории КБ. Это возможность приглашать других клиентов появилась позже.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:09
mustbe написав:
2. Пришёл в отделение, сказал, что хочу закрыть старую всеможу и открыть новую. Подписал заяву на закрытие старой.
Ну а как закрыть кредитку, если ее обнулили и заперли деньги на депо?
Терпеть , бідувати і заздрити.
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Goodman
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:10
Vorlon написав:
что делать - непонятно...
я советовал уже - поделиться в вайбере , тому у кого есть кешбек. Сработает.
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Goodman
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:27
А кто пользовался кешбеком от Эльдорадо его насчитывают отдельно или входит в 500?
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REA 1109
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:35
REA 1109, за ноябрьские траты в Эльдорадо до сих пор тишина
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:38
Goodman написав: Vorlon написав:
что делать - непонятно...
я советовал уже - поделиться в вайбере , тому у кого есть кешбек. Сработает.
То, что Вы советовали, подходит только для тех, кто в Viber не может самостоятельно найти чат-бот ПУМБ. К появлению меню кешбэков это отношения не имеет.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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