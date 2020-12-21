ingtrans написав:К появлению меню кешбэков это отношения не имеет.
Это как ракета по сложности , 100500 вариантов.Я описал рабочий.
Да это не рабочий вариант, а простое совпадение, к тому же перед этим рабочим вариантом Вы вообще сменили финансовый номер и подключили на него бот. Вот это могло повлиять. А откуда получать приглашение и получать ли его вообще или самому найти бот в вайбере роли не играет. В приглашении просто ссылка на бот без каких-либо идентификаторов, указывающих на то, зарегистрированный ли это клиент или нет.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Ferlakur написав:А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?
Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».
И как категории выбрать? По прочтению правил я тоже понял, что в первый день этапа должны были прислать предложение, а теперь - всё (правда, тут и осталось-то...) К чат-боту подключился, но ничего интересного не обнаружил.
Ferlakur написав:А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?
Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».
И как категории выбрать? По прочтению правил я тоже понял, что в первый день этапа должны были прислать предложение, а теперь - всё (правда, тут и осталось-то...) К чат-боту подключился, но ничего интересного не обнаружил.
Нет гарантированного способа. Я подключался посреди предыдущего этапа 20 ноября и тоже не мог никак добиться появления меню кешбэка, но 23 ноября меню появилось само по себе. До этого успел многое перепробовать как на смартфоне, так и на ПК, но безуспешно.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Ferlakur написав:А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?
Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».
И как категории выбрать? По прочтению правил я тоже понял, что в первый день этапа должны были прислать предложение, а теперь - всё (правда, тут и осталось-то...) К чат-боту подключился, но ничего интересного не обнаружил.
ingtrans написав:Ferlakur 1. Вопрос о кредитном лимите решается уже после оформления. 2. Да, причем вайбер должен быть на финансовом номере. 3. Писали, что нет, к тому же не будут предлагать расстрочку (я лично даже не пробовал). При оплате на сторонних сервисах учитывается.
Без вайбера никак? 10% на коммуналку, тоже надо через вайбер активировать? И, рассрочку через вайбер, или можно родное приложение поставить?