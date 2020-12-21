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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2757275827592760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:16

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:К появлению меню кешбэков это отношения не имеет.

Это как ракета по сложности , 100500 вариантов.Я описал рабочий.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:27

  Goodman написав:
  ingtrans написав:К появлению меню кешбэков это отношения не имеет.

Это как ракета по сложности , 100500 вариантов.Я описал рабочий.

Да это не рабочий вариант, а простое совпадение, к тому же перед этим рабочим вариантом Вы вообще сменили финансовый номер и подключили на него бот. Вот это могло повлиять. А откуда получать приглашение и получать ли его вообще или самому найти бот в вайбере роли не играет. В приглашении просто ссылка на бот без каких-либо идентификаторов, указывающих на то, зарегистрированный ли это клиент или нет.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:35

  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?

Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».

И как категории выбрать? По прочтению правил я тоже понял, что в первый день этапа должны были прислать предложение, а теперь - всё (правда, тут и осталось-то...)
К чат-боту подключился, но ничего интересного не обнаружил.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:43

  M-Audio написав:
  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?

Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».

И как категории выбрать? По прочтению правил я тоже понял, что в первый день этапа должны были прислать предложение, а теперь - всё (правда, тут и осталось-то...)
К чат-боту подключился, но ничего интересного не обнаружил.

Нет гарантированного способа. Я подключался посреди предыдущего этапа 20 ноября и тоже не мог никак добиться появления меню кешбэка, но 23 ноября меню появилось само по себе. До этого успел многое перепробовать как на смартфоне, так и на ПК, но безуспешно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:04

  M-Audio написав:
  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:А, если я получаю карту ВсеМожу сегодня, то пролетаю с кешбеком по категориям в вайбере? Надо было оформить до начала последнего этапа акции, т.е. до 1.12?

Нет. К тому же акция «Тепер та назавжди - кешбек із ПУМБ».

И как категории выбрать? По прочтению правил я тоже понял, что в первый день этапа должны были прислать предложение, а теперь - всё (правда, тут и осталось-то...)
К чат-боту подключился, но ничего интересного не обнаружил.

Вот получил сегодня карту, с этой страницы подключился к боту https://retail.pumb.ua/ru/service/viber, передал свой телефон,
Сразу дали на выбор 6 категорий, 6я- 175 грн за 10 оплат по 25.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:15

  ingtrans написав:Ferlakur
1. Вопрос о кредитном лимите решается уже после оформления.
2. Да, причем вайбер должен быть на финансовом номере.
3. Писали, что нет, к тому же не будут предлагать расстрочку (я лично даже не пробовал). При оплате на сторонних сервисах учитывается.

Без вайбера никак?
10% на коммуналку, тоже надо через вайбер активировать?
И, рассрочку через вайбер, или можно родное приложение поставить?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:18

Re: ПУМБ

  wig написав:Без вайбера никак?
10% на коммуналку, тоже надо через вайбер активировать?
И, рассрочку через вайбер, или можно родное приложение поставить?

10% без вайбера подключается, а вот расстрочку, вроде, без вайбера не активируешь.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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