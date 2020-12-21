Додано: Пон 21 гру, 2020 18:27

Goodman написав: ingtrans написав: К появлению меню кешбэков это отношения не имеет. К появлению меню кешбэков это отношения не имеет.

Это как ракета по сложности , 100500 вариантов.Я описал рабочий. Это как ракета по сложности , 100500 вариантов.Я описал рабочий.

Да это не рабочий вариант, а простое совпадение, к тому же перед этим рабочим вариантом Вы вообще сменили финансовый номер и подключили на него бот. Вот это могло повлиять. А откуда получать приглашение и получать ли его вообще или самому найти бот в вайбере роли не играет. В приглашении просто ссылка на бот без каких-либо идентификаторов, указывающих на то, зарегистрированный ли это клиент или нет.