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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2758275927602761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:33

  velvet написав:Только в отделении

В котором оформлялся, или уже неважно?
wig
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Повідомлень: 4726
З нами з: 06.01.12
Подякував: 63 раз.
Подякували: 305 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:44

  wig написав:
  velvet написав:Только в отделении

В котором оформлялся, или уже неважно?

В любом
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velvet
 
Повідомлень: 3295
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 443 раз.
 
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  #<1 ... 2758275927602761
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