В котором оформлялся, или уже неважно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:33
Додано: Пон 21 гру, 2020 19:44
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:15
1. В листопаді закрив "старезну" "ВсеМожу" та ,що була ще зі страховкою, яка не відключається.
2. на наступний день оформив нову "ВсеМожу" з 15к.
3. в грудні закрив "нову" ВсеМожу )
4. в вечері того ж дня подав заявку на "ВсеМожу - ясно"
5. На наступний день оформив "ясно" з лімітом 30к.
Все.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:22
Круто, коли все можеш. Потрібно піти перевзутися, бо вийшов файльстарт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:44
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53
Розділ 10? А який стовпчик, перший чи другий?
І що означає фраза, яка там мало не в кожному пункті "Входить у вартість тарифу за поповнення
рахунку безготівковим перерахуванням з інших
банків"?
Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53
Re: ПУМБ
Лучше на пару часов раньше СЕПом.
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