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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2758275927602761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:33

  velvet написав:Только в отделении

В котором оформлялся, или уже неважно?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:44

  wig написав:
  velvet написав:Только в отделении

В котором оформлялся, или уже неважно?

В любом
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:15

  klug написав:Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).

1. В листопаді закрив "старезну" "ВсеМожу" та ,що була ще зі страховкою, яка не відключається.
2. на наступний день оформив нову "ВсеМожу" з 15к.
3. в грудні закрив "нову" ВсеМожу )
4. в вечері того ж дня подав заявку на "ВсеМожу - ясно"
5. На наступний день оформив "ясно" з лімітом 30к.
Все. :D
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:22

Круто, коли все можеш. Потрібно піти перевзутися, бо вийшов файльстарт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:44

  klug написав:Круто, коли все можеш. Потрібно піти перевзутися, бо вийшов файльстарт.

і ще, щоб закрити поточну ВсеМожу, на які вибраний або надібраний КЛ, її треба вивести в "0" - можна відразу з у відділенні через р2р.
(сподіваюсь ,що це й так зрозуміло ,але на всяк випадок, зазначу цей нюанс 8) )
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Ferlakur написав:Где лежат тарифы по карте Всеможу, подскажите?

https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... %D1%8F.pdf

Розділ 10? А який стовпчик, перший чи другий?
І що означає фраза, яка там мало не в кожному пункті "Входить у вартість тарифу за поповнення
рахунку безготівковим перерахуванням з інших
банків"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53

Re: ПУМБ

  YaVI написав:її треба вивести в "0" - можна відразу з у відділенні через р2р.

Лучше на пару часов раньше СЕПом.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:09

Re: ПУМБ

Коллеги, кто сталкивался, 2 бесплатных снятия в месяц по все карте - это в календарный месяц?
С 1го по 30/31 число?
Или надо отсчитывать условный месяц от даты снятия?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:29

  Alpha1251 написав:Коллеги, кто сталкивался, 2 бесплатных снятия в месяц по все карте - это в календарный месяц?
С 1го по 30/31 число?
Или надо отсчитывать условный месяц от даты снятия?

Если в кассе банка - календарный месяц.
Если у вас пенсионная/зарплатная - то будет бесплатно.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 00:49

Re: ПУМБ

klug написав:Панове, чи є реальні кейси перестрибування зі ВсеМожу на ВсеМожу(Ясно)? На гілці були запитання про механіку, але щоб хтось реально спробував я не побачив (хоча міг пропустити).
Я сделал.
Другу рефку. Он открыл кредитку.
Закрыл старую дебетку.
Взял у приятеля рефку.
Открыл всекарту.
Закрыл старую кредитку.
Через день зарегался на веб версии ясно
звонок. приглашение. получение.

оплатил ком.ку в нексте на 3000
проверил мсс -4900

Тепереча ждун.
100реф+100реф+300ком.+500кб
BigMan
 
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